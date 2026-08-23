Крупное ДТП парализовало движение на МКАД в Москве

На МКАД в Москве частично перекрыли движение из-за массовой аварии

В Москве на МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 42 км МКАД (в районе съезда №42) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщает канал.

Отмечается,что занято 3 полосы из 5. Водителям рекомендуют выбирать маршруты объезда,в том числе использовать Профсоюзную улицу.

До этого в Калужской области пьяные пассажиры устроили дебош в общественном транспорте. Камера, установленная в автобусе, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как пассажир подходит к водителю и начинает конфликт. Известно, что на выходе нарушители задерживали транспорт и пытались вырвать дворники с лобового стекла. Правоохранители уже устанавливают местонахождение пассажиров.

Ранее стало известно о ДТП с несколькими машинами на северо-востоке Москвы.