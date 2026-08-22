Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Автомобили

Автобус с десятками пассажиров опрокинулся в ЛНР

В ЛНР перевернулся автобус с пассажирами, люди пострадали
СК ЛНР

В городском округе г. Ровеньки Луганской народной республики перевернулся автобус с людьми. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России в Telegram-канале.

«Сегодня в утреннее время пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Москва — Донецк», съехал с дорожного полотна в кювет в городском округе г. Ровеньки, в результате чего произошло его опрокидывание», — говорится в публикации.

По данным ведомства, в результате аварии с участием автобуса пострадали семь пассажиров. Все они доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи. В момент столкновения в салоне находились 43 человека.

В настоящее время следователи и криминалисты управления проводят осмотр места происшествия и транспортного средства. Специалисты опрашивают пассажиров и очевидцев, а также назначили ряд необходимых экспертиз.

До этого на трассе Махачкала — Астрахань большегруз воспламенился из-за падения высоковольтного провода, водитель не выжил.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус с детьми перевернулся в Пермском крае.

 
Теперь вы знаете
ИИ хотят запускать в живых клетках мозга. Поможет ли это машине осознать себя
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!