Автобус с десятками пассажиров опрокинулся в ЛНР

В ЛНР перевернулся автобус с пассажирами, люди пострадали

В городском округе г. Ровеньки Луганской народной республики перевернулся автобус с людьми. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России в Telegram-канале.

«Сегодня в утреннее время пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Москва — Донецк», съехал с дорожного полотна в кювет в городском округе г. Ровеньки, в результате чего произошло его опрокидывание», — говорится в публикации.

По данным ведомства, в результате аварии с участием автобуса пострадали семь пассажиров. Все они доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи. В момент столкновения в салоне находились 43 человека.

В настоящее время следователи и криминалисты управления проводят осмотр места происшествия и транспортного средства. Специалисты опрашивают пассажиров и очевидцев, а также назначили ряд необходимых экспертиз.

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