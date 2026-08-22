Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Автомобили

Lada Granta с человеком вылетела в отбойник и разбилась, появились первые кадры

В Свердловской области водитель Lada Granta не выжил, влетев в отбойник
соцсети

В Свердловской области легковая машина вылетела в отбойник. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Екатеринбурга».

«Авария случилась на 58-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги в Первоуральском районе. Мужчина на Lada Granta врезался в дорожное ограждение <...>. Его личность устанавливают», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что транспорт получил повреждения. По данным канала, в результате аварии водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. На место прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего.

20 августа на трассе между селами Пуциловка и Алексей-Никольской в Приморском крае произошла авария с участием пассажирского автобуса, перевозившего воспитанников частного детского сада «Лучик». Водитель не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось. В салоне находились 30 детей, четыре воспитателя и родители. В результате ДТП пострадали восемь человек — пять взрослых и трое несовершеннолетних. Им была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти мусоровоз раздавил такси с человеком, появились первые кадры.

 
Теперь вы знаете
ИИ хотят запускать в живых клетках мозга. Поможет ли это машине осознать себя
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!