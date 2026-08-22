Lada Granta с человеком вылетела в отбойник и разбилась, появились первые кадры

В Свердловской области водитель Lada Granta не выжил, влетев в отбойник

В Свердловской области легковая машина вылетела в отбойник. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Екатеринбурга».

«Авария случилась на 58-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги в Первоуральском районе. Мужчина на Lada Granta врезался в дорожное ограждение <...>. Его личность устанавливают», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что транспорт получил повреждения. По данным канала, в результате аварии водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. На место прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего.

20 августа на трассе между селами Пуциловка и Алексей-Никольской в Приморском крае произошла авария с участием пассажирского автобуса, перевозившего воспитанников частного детского сада «Лучик». Водитель не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось. В салоне находились 30 детей, четыре воспитателя и родители. В результате ДТП пострадали восемь человек — пять взрослых и трое несовершеннолетних. Им была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти мусоровоз раздавил такси с человеком, появились первые кадры.