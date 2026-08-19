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Автомобили

Последние секунды жизни пенсионерки, которая споткнулась на переходе, попали на камеру

В Симферополе авто переехало пенсионерку, которая споткнулась на переходе
Кадр видео: Telegram-канал «Mash на волне»

В Симферополе внедорожник переехал 71-летнюю женщину на переходе. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Волне».

«Пенсионерка перебегала дорогу на красный на пересечении Севастопольской и Чехова. Внук <...> рассказал, что остальные водители заметили человека на дороге и притормозили. Кроме одного: он на скорости проехал по лежащей женщине. Машина была без номеров, но водителя все равно нашли», – говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как женщина падает на переходе, и в этот момент на нее наезжает автомобиль, который после ДТП скрывается с места. Травмы, которые получила женщина, оказались несовместимыми с жизнью.

По данным канала, перед тем, как переехать пешехода, водитель несколько раз нарушил ПДД: он проехал на красный свет и пересек две сплошные. Правоохранители задержали злоумышленника и отправили на домашний арест на время следствия. Киевский районный суд выбрал меру пресечения на два месяца, но решение еще не вступило в силу.

Ранее сообщалось, что водитель прокатил на капоте женщину, пытаясь проскочить без очереди на АЗС.

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