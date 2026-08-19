Грузовик с человеком ушел под землю в Якутии, появились первые кадры

В Якутии грузовик с человеком провалился под землю, водитель не выжил

В Якутии грузовик провалился в яму на размытой дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«В Томпонском районе ночью 18 августа груженый КАМАЗ наехал на размытый участок трассы. Дорогу прорвало после сильных дождей. Машина перевернулась», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что большегруз получил серьезные повреждения: у транспорта полностью разбита передняя часть. По данным канала, в результате произошедшего 56-летний водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого в Краснодарском крае фура спровоцировала массовое столкновение на заправочной станции. Местные жители запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на дороге стоят легковые машины, которые получили повреждения: у них разбиты кузова и бамперы, при этом детали разлетелись по проезжей части. На записи также видно, что на месте ДТП собрались люди. Кроме того, слышны звуки сирен.

Ранее сообщалось о жестком ДТП в Красноярском крае, где Lada Priora сложилась гармошкой.