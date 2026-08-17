«Жуткая авария»: появились первые кадры с места ДТП в Краснодарском крае

В Краснодарском крае фура на огромной скорости влетела в машины, появилось видео

В Краснодарском крае фура спровоцировала массовое столкновение на заправочной станции. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Жуткая авария произошла на трассе Усть-Лабинск — Белореченск. Фура на большой скорости влетела в очередь из авто, выстроившихся в очередь на АЗС. Повреждено минимум пять легковушек. По словам очевидцев, к месту ЧП приехали несколько автомобилей скорой помощи», – говорится в публикации.



Местные жители запечатлели последствия массового столкновения. На кадрах видно, что на дороге стоят легковые машины, которые получили повреждения: у них разбиты кузова и бамперы, при этом детали разлетелись по проезжей части. На записи также видно, что на месте аварии собрались люди. Кроме того, слышны звуки сирен.

По информации журналистов, в результате произошедшего один человек получил травмы, несовместимые с жизнью, еще двое пострадали.

13 августа в Адлере «Газель» на скорости снесла бетонные блоки и влетела в легковой автомобиль. Инцидент произошел на улице Ленина, в районе поворота на Цитрусовую.

Ранее появилось видео с места массовой аварии на ЦКАД.