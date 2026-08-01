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Садовое кольцо перекрыли в Москве

В Москве перекрыто Садовое кольцо
Telegram-канал «No Limits»

В Москве закрыто движение транспорта по Садовому кольцу. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Движение закрыто до 01:00 2 августа: на Садовом кольце; на Зубовской улице от проезда Девичьего Поля до Садового кольца. Для поездок в центр используйте метро», — отмечается в сообщении Дептранса.

Одна из важнейших магистралей столицы закрыта для движения автотранспорта в связи с проведением ночного велофестиваля и велогонки «Вечернее Садовое кольцо». О перечне улиц, которые затронут перекрытия, ранее подробно писала «Газета.Ru». Также на улицах, где пройдет велофестиваль, запрещена парковка транспорта.

До этого на видео попало столкновение мотоцикла и такси на Сретенке.

Ранее в Москве фонтан воды забил из-под асфальта.

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