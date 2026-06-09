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Госдума разрешила водителям с правами категории В управлять багги и вездеходами

Госдума приняла закон, разрешающий водителям с категорией В управлять багги и вездеходами
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Госдума 9 июня приняла во втором и третьем чтениях законопроект, разрешающий водителям с правами категории В управлять багги и вездеходами. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента. Сейчас такую технику могут водить только обладатели удостоверения тракториста-машиниста.

Право на управление самоходными машинами категории АII (багги, вездеходы и другие) теперь будет подтверждаться также водительскими удостоверениями категорий B, C или D. Это правило действует только при использовании техники на основании договора аренды (проката) и при условии проведения инструктажа по управлению и безопасной эксплуатации.

Сейчас к сдаче экзаменов на категорию АII допускаются лица с 19 лет. Это требование сохраняется: управлять такой техникой по правам категории B смогут только те, кто достиг 19-летнего возраста.

Изменения вносятся в законы «О самоходных машинах» и «О безопасности дорожного движения». Законопроект направлен на развитие снегоходного, мотовездеходного и автовездеходного туризма. В пояснительной записке отмечается, что граждане, желающие исследовать природные достопримечательности России, часто управляют вездеходами без соответствующих документов и ограничены в возможности легально заниматься такими видами туризма.

До этого стало известно, что в России хотят пересмотреть определения, при которых люди старшего поколения допускаются к вождению. Это прописано в проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036-го.

В Стратегии также указано, что водители старшего возраста чаще становятся виновниками транспортных происшествий ‎по сравнению с представителями других возрастных групп. Также приведена статистика, по которой к 2030 году доля граждан в возрасте 60 лет и старше в общей структуре населения составит ‎25,8%.

Ранее в Госдуме предложили отменить штраф для автомобилистов за забытые права.

 
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