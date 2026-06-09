В Балашихе оцепили парковку, на которой взорвали BMW с человеком

В Балашихе оцепили парковку, на которой взорвался автомобиль с водителем

В Балашихе оцепили парковку, на которой взорвалась иномарка с водителем. Об этом сообщает Telegram-канал «MSK1.RU. Новости Москвы. Россия».

«Парковку около дома на улице Колдуново, где взорвался автомобиль, оцепили. На месте работают экстренные службы и СК», – говорится в публикации.

Инцидент произошел ранним утром 9 июня. Уличная камера запечатлела момент. На кадрах видно, как машина взрывается на парковке, начинает идти дым. На записи также слышно, как у других автомобилей срабатывает сигнализации. По данным Readovka, после взрыва машина врезалась в другое транспортное средство, стоявшее недалеко. Водителя смогли вытащить из охваченного огнем салона, но его травмы оказались несовместимыми с жизнью. В настоящее время сотрудники профильных ведомств выясняют обстоятельства произошедшего.

По данным 112, правоохранители начали розыск преступника, который подорвал иномарку с водителем. На размещенных в сети кадрах видно, что BMW получила серьезные повреждения.

Ранее на МКАД водитель разбился в жестком ДТП с фурой, пытаясь помочь девушке.