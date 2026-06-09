В России прекратились продажи еще одной модели марки Chery

Китайская марка Chery прекратила продажи семейного кроссовера Chery Tiggo 8 Pro Max на российском рынке. На сайте бренда, который изучила «Газета.Ru» теперь указаны только три модели: кроссоверы Chery Tiggo 7L и Chery Tiggo 9, а также седан Arrizo 8.

Изначально приставка Pro Max обозначала наличие полного привода и двухлитрового турбомотора (197 л.с., 375 Нм). Однако в 2024 году появилась упрощенная версия модели, оборудованная двигателем 1.6 (186 л.с., 275 Нм), семиступенчатым преселективным «роботом» и только передним приводом.

До этого сообщалось, что россияне бросились скупать китайские автомобили с пробегом. Самыми востребованными китайскими моделями с пробегом оказались Chery Tiggo T11, Haval Jolion и Lifan X60.

Немецкие автомобили выбирали на 37% чаще, спрос на другие европейские и американские бренды вырос на 34%. Корейские авто прибавили 30%, японские — 24%, а наименьший рост показали отечественные машины — всего 14%.

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