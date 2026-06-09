Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Автомобили

В России прекратились продажи еще одной модели марки Chery

Chery свернула продажи кроссоверов Tiggo 8 Pro Max в России
Chery

Китайская марка Chery прекратила продажи семейного кроссовера Chery Tiggo 8 Pro Max на российском рынке. На сайте бренда, который изучила «Газета.Ru» теперь указаны только три модели: кроссоверы Chery Tiggo 7L и Chery Tiggo 9, а также седан Arrizo 8.

Изначально приставка Pro Max обозначала наличие полного привода и двухлитрового турбомотора (197 л.с., 375 Нм). Однако в 2024 году появилась упрощенная версия модели, оборудованная двигателем 1.6 (186 л.с., 275 Нм), семиступенчатым преселективным «роботом» и только передним приводом.

До этого сообщалось, что россияне бросились скупать китайские автомобили с пробегом. Самыми востребованными китайскими моделями с пробегом оказались Chery Tiggo T11, Haval Jolion и Lifan X60.

Немецкие автомобили выбирали на 37% чаще, спрос на другие европейские и американские бренды вырос на 34%. Корейские авто прибавили 30%, японские — 24%, а наименьший рост показали отечественные машины — всего 14%.

Ранее водителям раскрыли, грозит ли штраф за просроченную аптечку в авто.

 
Теперь вы знаете
Удары России по военным заводам в Киеве, новый экзамен для автомобилистов и самая короткая ночь в году. Что нового к утру 9 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!