Видео: мигранты избили водителя на дороге

В Приморье на видео попало, как мигранты побили водителя на обочине

В Приморском крае мигранты напали на водителя на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«На трассе под Владивостоком <...> мигранты едва не спровоцировали серьезное ДТП, а потом набросились на водителя с кулаками», – говорится в публикации.

Пассажиры автомобиля Toyota Prius агрессивно вели себя на дороге, едва не спровоцировав жесткое ДТП. Возмущенный водитель, пытавшийся выяснить причину их поведения, получил удар в голову.

До этого в Балашихе взорвался автомобиль с человеком. Инцидент произошел ранним утром 9 июня. Уличная камера запечатлела момент. На кадрах видно, как машина взрывается на парковке, начинает идти дым. На записи также слышно, как у других автомобилей срабатывает сигнализации. По данным Readovka, после взрыва машина врезалась в другое транспортное средство, стоявшее недалеко. Водителя смогли вытащить из охваченного огнем салона, но его травмы оказались несовместимыми с жизнью. В настоящее время сотрудники профильных ведомств выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее на МКАД водитель разбился в жестком ДТП с фурой, пытаясь помочь девушке.