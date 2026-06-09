Правоохранители начали розыск преступника, который подорвал BMW с водителем

112: начался розыск преступника, который подорвал авто с человеком в Балашихе

Правоохранители начали розыск преступника, который подорвал иномарку с водителем в Балашихе. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Взрывное устройство было мощностью 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте. Бомба была заложена под водительское сиденье. На месте работают криминалисты СК», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что BMW получила серьезные повреждения.

Инцидент произошел ранним утром 9 июня. Уличная камера запечатлела момент. На кадрах видно, как машина взрывается на парковке, начинает идти дым. На записи также слышно, как у других автомобилей срабатывает сигнализации. По данным Readovka, после взрыва машина врезалась в другое транспортное средство, стоявшее недалеко. Водителя смогли вытащить из охваченного огнем салона, но его травмы оказались несовместимыми с жизнью. В настоящее время сотрудники профильных ведомств выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее на МКАД водитель разбился в жестком ДТП с фурой, пытаясь помочь девушке.