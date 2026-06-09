Пробка перед Крымским мостом за три часа выросла в 2 раза

У Крымского моста за три часа очередь из авто выросла в 2 раза

В очереди на подходе к Крымскому мосту скопилось 349 автомобилей. Информация об этом появилась в Telegram-канале, отслеживающем ситуацию на подъездах к мосту. За три часа до этого там находились 152 машины.

«10:00. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 349 транспортных средств. Время ожидания около часа», — сообщает канал.

Днем 7 июня сообщалось, что в очередях на Крымский мост скопилось почти 900 машин.

Утром движение на переправе приостанавливали. Автомобилистов, находящихся на мосту и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Тогда же было временно прекращено движение машин через пункт пропуска «Джанкой» на административной границе между Крымом и Херсонской областью. Из-за ночной атаки БПЛА там было повреждено мостовое полотно в районе поселка Чонгар.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.