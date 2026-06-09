Видео: на МКАД водитель разбился в жестком ДТП с фурой, пытаясь помочь девушке

SHOT: на МКАД мотоциклист врезался в фуру при попытке завести байк с толкача

В Москве на МКАД водитель врезался в большегруз при попытке завести мотоцикл девушки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«У девушки заглох мотоцикл, и она остановилась на 82-м километре внешней стороны МКАД. На помощь ей пришел мужчина, который попытался завести мот и решил стартануть его с толкача. Внезапно байк «взбесился» и утащил его за собой прямо в проезжающую фуру. Мотоцикл разлетелся на части», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как после столкновения с фурой байкер отлетел в дорожное ограждение. По данным канала, мужчина получил травмы: прибывшие медики госпитализировали пострадавшего.

До этого в Балашихе машина взорвалась вместе с водителем. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как машина взрывается на парковке, начинает идти дым. На записи также слышно, как у других автомобилей срабатывает сигнализации. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее фуры разбились и парализовали МКАД.