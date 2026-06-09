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Автомобили

В автомобилях Jeep нашли дефект, способный вызвать пожар

Stellantis отзовет более 1,3 млн автомобилей Jeep из-за риска возгорания
Jeep

Автоконцерн Stellantis объявил об отзыве более 1,3 млн автомобилей марки Jeep по всему миру. Причина — риск возгорания из-за возможной неисправности в проводке электрогидравлического усилителя рулевого управления. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отзыв затронет внедорожники Jeep Wrangler и пикапы Jeep Gladiator. В редких случаях дефектное электрическое соединение может привести к перегреву и последующему возгоранию. В Stellantis рекомендовали владельцам до устранения неисправности парковать автомобили вдали от зданий и других машин.

Распределение по рынкам: около 1,08 млн автомобилей отзывается в США, 106 тысяч — в Канаде, 23 тысячи — в Мексике и примерно 125 тысяч — на остальных рынках. Ремонт будет включать проверку и, при необходимости, замену проводки или насоса усилителя рулевого управления. В компании рассчитывают подготовить решение проблемы не позднее июля. По данным Stellantis, зафиксировано одно сообщение о возможной травме, связанной с этим дефектом.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

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