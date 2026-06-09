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В России изменились цены на кроссовер «Москвич 3»

Кроссовер «Москвич 3» подорожал в России
«Москвич»

В начале июня 2026 года в России изменилась цена на одну из версий самого доступного кроссовера «Москвич 3», сообщает портал «Автоновости дня».

Так, кроссовер «Москвич 3» в версии «Стандарт Телематика 2026» с МКПП подорожал на 15 тыс. рублей — до 2,04 млн рублей. Такую же сумму просят за более оснащенный «Стандарт Плюс». При этом у более простой версии руль из полиуретана вместо кожи, кондиционер вместо климат-контроля и нет шторки багажника.

Во всех комплектациях «Москвича 3» используется один и тот же силовой агрегат. Под капотом стоит 1,5-литровый бензиновый турбомотор, развивающий 136 л. с. и 200 Нм крутящего момента. Привод может быть только передним.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее в России выставили на продажу особую версию «Гелендвагена».

 
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