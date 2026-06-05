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Автолюбителям объяснили, когда пора делать развал-схождение

Автоэксперт Попов: развал-схождение необходимо делать после попадания в яму
Shutterstock/Gorodenkoff

После удара по подвеске или попадания в яму необходимо посетить автосервис, не дожидаясь симптомов разбалансировки колес. Такой совет в интервью RT дал автоэксперт Дмитрий Попов.

«Основные симптомы того, что развал-сходимость порушены — это нетипичный износ поверхности колеса, а также уводы, невозвращение руля в прямое положение», — отметил специалист.

Кроме того, у руля может быть слишком высокая чувствительность или, наоборот, затрудненное вращение, добавил он.

Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов до этого говорил, что перед продолжительными поездками летом важно провести полноценную диагностику ходовой части машины. В ходе осмотра проверяются люфты, а также состояние всех шарнирных соединений, опор амортизаторов, резинометаллических элементов, рулевых тяг и наконечников.

По его словам, за холодный сезон резинометаллические элементы, пыльники и уплотнения амортизаторов и рулевого механизма теряют эластичность и быстрее выходят из строя.

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