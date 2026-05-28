Перечислены 12 особенностей отечественного электрокара Umo 5

Российский электромобиль Umo 5, который собирают на заводе «Москвич», проходит финальные испытания. Автоэксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал о новинке, подробно выделив 12 главных особенностей машины.

Umo 5 сочетает черты кроссовера, компактвэна (треугольные окошки в стойках) и универсала. Длина — 4535 мм, колесная база — 2750 мм, что дает больше простора в салоне по сравнению с бензиновыми одноклассниками, отметил эксперт.

Во-вторых, отличная шумоизоляция, близкая к бизнес-классу. В-третьих, задние двери открываются почти на 90 градусов, на втором ряду очень просторно, а ровный пол позволяет переходить поперек салона, как в минивэне, сказал специалист.

В-четвертых, передняя часть выполнена в стиле ультраминимализма: привычные кнопки остались лишь для стеклоподъемников, аварийки и дворников, остальное управление — через 14,6-дюймовый дисплей. В-пятых, по умолчанию установлены сервисы «Яндекса» — Навигатор, Музыка, Книги, Видео, а Алиса управляет климат-контролем даже без интернета. В-шестых, машина получила полный зимний пакет: обогрев передних и задних сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя.

В-седьмых, у автомобиля есть литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 63,2 кВт·ч, который обеспечивает до 420 км хода. Ресурс электродвигателя и батареи — около 1 млн км.

Восьмая особенность — два зарядных порта в передних крыльях (стандарт GB-T). Мощность зарядки достигает 90–95 кВт, заключил Милешкин.

