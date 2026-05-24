Москвич разбил машину полиции после дебоша в магазине спиртного

В Москве мужчина разбил патрульный автомобиль сотрудников, которые приехали его задержать за разбитое стекло в магазине. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Сергей М. работает водителем в компании по нанесению дорожной разметки. В семь утра он устроил дебош в магазине спиртного, разбив окно. К месту прибыли полицейские и попытались задержать мужчину, а он стал сопротивляться и отталкивать их. Когда они довели его до служебного автомобиля, то он и в нем разбил стекло, а также повредил багажник», – говорится в публикации.

По данным канала, на заседании мужчина признал свою вину и сообщил, что готов возместить причиненный ущерб. Тверской суд назначил ему наказание: 10 суток административного ареста за мелкое хулиганство.

