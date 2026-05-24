На Камчатке автоцистерна снесла легковушку, и это попало на видео

На Камчатке произошло массовое ДТП с участием бензовоза. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Авария произошла на 18-м километре дороге Морпорт — Аэропорт. Предварительно, автоцистерна снесла легковушку, та врезалась в соседнюю машину. От удара последняя перелетела через отбойник и столкнулась со встречным авто», – говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как от удара разлетаются автомобильные детали и начинает идти дым. На место аварии прибыли экстренные службы: в результате ДТП пострадал один человек.

