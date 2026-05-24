Российский рынок пикапов в апреле 2026 года продолжил свое падение

«Автостат» перечислил пять самых популярных пикапов в России
В России по итогам апреля 2026 года было реализовано 1,68 тыс. новых пикапов, что на 10% меньше, чем в том же месяце прошлого года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Первое место в списке самых популярных пикапов занимает JAC T9. За отчетный период было продано 294 таких автомобиля. На втором месте пикап RAM 1500. Его показатель составил 246 реализованных экземпляра.

В первую пятерку здесь также попали Great Wall Poer (243 шт.), Changan Hunter Plus (149 шт.) и УАЗ «Пикап» (145 шт.).

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

