Названа средняя цена подержанного автомобиля в России

В России по итогам апреля 2026 года средняя цена автомобиля с пробегом составила 1,4 млн рублей, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По словам заместителя начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Дмитрия Ярыгина, в сравнении с мартом 2026 года подержанные автомобили стали дешевле в среднем на 1% или 14 тыс. рублей.

Если же сравнивать апрельский показатель с тем, что был год назад (в апреле 2025-го), то подержанные легковые автомобили подешевели в среднем 3,6% или на 53 тыс. рублей, отметил эксперт.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее были названы китайские автомобили, которые медленнее всех теряют в цене.