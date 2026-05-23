Верховный суд отказался считать Tank 300 аналогом УАЗ «Патриот»

Жительница Саратова, выявив недостатки приобретенного ранее УАЗ «Патриот», потребовала от Ульяновского автозавода возместить разницу между ценой российской машины и стоимостью аналогичного автомобиля другого производителя. В качестве аналога истица заявила китайский Tank 300. Дело дошло до Верховного суда, постановившего, что внедорожники не являются одноклассниками, сообщается в решении ВС РФ.

Суд первой инстанции назначил специальные экспертизы, которые признали аналогом «Патриота» внедорожник Tank 300 Adventure стоимостью 4,1 млн руб. Обе машины имеют рамную конструкцию, бензиновые двигатели и жестко подключаемый полный привод.

В случае, если бы судья встал на сторону саратовчанки, она могла бы получить не только 1,7 млн руб. за «Патриот», но и разницу между ценой «УАЗа» и «Тэнка». Однако завод-изготовитель посчитал такое сравнение некорректным, дойдя до Верховного суда, в итоге занявшего позицию автопроизводителя.

До этого УАЗ отправил на сертификацию обновленный внедорожник «Патриот».

Ключевая задача на этом этапе — валидация новой электронной архитектуры автомобиля, которую проводят совместно со специалистами ФГУП «НАМИ».

Ожидается, что рестайлинговый «Патриот» получит заметные внешние и внутренние изменения. В экстерьере — пересмотренная светодиодная оптика, в салоне появится обновленное рулевое колесо.

Главное техническое новшество — появление двухлитрового дизельного двигателя мощностью 136 л.с. российского производства.

