Xiaomi представил самый дешевый и самый быстрый кроссоверы YU7

В продажу пошли трековый и упрощенный кроссоверы Xiaomi YU7

Компания Xiaomi Auto представила две новые модели в семействе Xiaomi YU7: Xiaomi YU7 Standard и Xiaomi YU7 GT. Упрощенный Xiaomi YU7 Standard стоит от 234 тыс. юаней (2,5 млн рублей), а трековый Xiaomi YU7 GT — от 390 тыс. юаней (4,1 млн рублей), сообщает пресс-служба китайского IT-гиганта.

Xiaomi YU7 Standard использует литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 73 кВт·ч на высоковольтной платформе из карбида кремния с напряжением 752 В. Эта батарея обеспечивает запас хода в 643 км по стандарту CLTC. В более дорогих модификациях используются аккумуляторы на 96,3 или 101,7 кВт∙ч, поэтому Standard стоит меньше остальных весрий.

Xiaomi YU7 GT оснащен двухмоторной системой привода, которая развивает мощность 1003 л.с., разгоняя автомобиль до 100 км/ч всего за 2,92 с. Максимальная скорость составляет 300 км/ч.

С опциональным пакетом Track Package новинка показала время 7:22.755 на гоночной трассе Нюрбургринг, побив предыдущий рекорд круга для кроссоверов на 14 с.

Ранее сообщалось, что компания Xiaomi Auto запустит новый автомобильный бренд Sky Nomad. Под этой маркой будут выпускаться гибридные автомобили с увеличенным запасом хода.

Первой моделью нового бренда станет полноразмерный внедорожник с внутренним кодом Kunlun N3. Его запуск запланирован на вторую половину 2026 года.

