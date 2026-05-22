Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Автомобили

Xiaomi представил самый дешевый и самый быстрый кроссоверы YU7

В продажу пошли трековый и упрощенный кроссоверы Xiaomi YU7
Xiaomi

Компания Xiaomi Auto представила две новые модели в семействе Xiaomi YU7: Xiaomi YU7 Standard и Xiaomi YU7 GT. Упрощенный Xiaomi YU7 Standard стоит от 234 тыс. юаней (2,5 млн рублей), а трековый Xiaomi YU7 GT — от 390 тыс. юаней (4,1 млн рублей), сообщает пресс-служба китайского IT-гиганта.

Xiaomi YU7 Standard использует литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 73 кВт·ч на высоковольтной платформе из карбида кремния с напряжением 752 В. Эта батарея обеспечивает запас хода в 643 км по стандарту CLTC. В более дорогих модификациях используются аккумуляторы на 96,3 или 101,7 кВт∙ч, поэтому Standard стоит меньше остальных весрий.

Xiaomi YU7 GT оснащен двухмоторной системой привода, которая развивает мощность 1003 л.с., разгоняя автомобиль до 100 км/ч всего за 2,92 с. Максимальная скорость составляет 300 км/ч.

С опциональным пакетом Track Package новинка показала время 7:22.755 на гоночной трассе Нюрбургринг, побив предыдущий рекорд круга для кроссоверов на 14 с.

Ранее сообщалось, что компания Xiaomi Auto запустит новый автомобильный бренд Sky Nomad. Под этой маркой будут выпускаться гибридные автомобили с увеличенным запасом хода.

Первой моделью нового бренда станет полноразмерный внедорожник с внутренним кодом Kunlun N3. Его запуск запланирован на вторую половину 2026 года.

Ранее стало известно, что у Lada Niva Travel появилась версия с кожаными креслами.

 
Теперь вы знаете
Антидепрессанты «обвинили» в бесплодии. Почему это очень опасное преувеличение и как обстоят дела на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!