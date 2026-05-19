Правоохранители-нарушители попали на камеру в Якутии

112: в Якутии полицейские проехали на одном электросамокате и попали на камеру

В Якутии правоохранители вдвоем проехали на электросамокате. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«В Якутии спалили двух сотрудников в полицейской форме, которые весело мчали вдвоем на одном электросамокате. Фуражка не спасла. Коллеги быстро выявили нарушителей. Они оказались слушателями Центра профподготовки, которые недавно пришли служить и уже попали в залет», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, как мужчина и женщина в служебной форме едут на одном электросамокате по тротуару. По данным канала, на водителя составили административный протокол. Кроме того, с нарушителями провели долгую беседу.

До этого в Москве на видео попало, как пассажир высмеял самое безопасное такси. Мужчина снял салон автомобиля на видео. На кадрах заметно, что камеры видеонаблюдения расположены на стеклах и потолке. Кроме того, на спинке кресла есть объявление о том, что в салоне ведется запись.

Ранее в Бутово сняли на видео доставщика с человеком в сумке.