Названы российские цены на обновленный кроссовер Haval F7

Обновлённый Haval F7 выходит на российский рынок по цене от 3 млн рублей

Компания «Грейт Волл Мотор Рус» объявила о старте продаж обновлённого кроссовера Haval F7 в России. Цены начинаются от 3 млн рублей за переднеприводную версию 1.5 л в комплектации «Оптимум». Полноприводная модификация с двигателем 2.0 л стоит от 3,4 млн рублей, топовая «Техно+» — 3,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Автомобиль второго поколения получил модернизированные моторы (150 и 200 л.с.), новую 7-ступенчатую роботизированную коробку с двойным сцеплением мокрого типа, улучшенную эргономику салона: утолщенный руль, отдельную клавишу электростояночного тормоза, беспроводную зарядку для смартфона мощностью 50 Вт с охлаждением. В топ-версиях передние сиденья получили электрорегулировку по 8 направлениям.

Мультимедиа получила расширенные возможности. Площадь экрана имеет возможность разделения на отдельные области для отображения нужной и часто используемой информации: климатические настройки, аудио-музыкальные параметры, погода, технические параметры автомобиля и другое.

В список опций вошли панорамная крыша, проекционный дисплей, вентиляция передних кресел, адаптивный круиз-контроль и полный набор ассистентов безопасности (AEB, FCW, BSM, RCTA, LDW, LKA и другие).

Кроссовер производят в Тульской области с усиленной антикоррозийной защитой, зимним пакетом (обогрев руля, лобового стекла, форсунок, задних сидений), увеличенным аккумулятором и бачком омывателя.

