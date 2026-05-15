Огромная пробка: в Петербурге парализовало КАД

В Санкт-Петербурге на КАД движение парализовано. Об этом сообщает Telegram-канал «Питер. Афиша».

По предварительной информации, причиной автомобильного затора могло стать столкновение на 47 километре на Кольцевой автомобильной дороге.

До этого в Москве на МКАД авария с участием трех грузовиков затруднила проезд. На размещенных в сети кадрах видно, что в результате произошедшего грузовики получили повреждения. Кроме того, груз, который перевозили машины, разлетелся по дороге. На место массового ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, в Москве автомобиль с человеком опрокинулся на проезжей части. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на проезжей части лежит перевернутый Nissan Terrano: у машины полностью смят кузов, выбиты стекла. На место аварии прибыли медики, которые в настоящее время оказывают помощь пострадавшему водителю.

Ранее в Москве двойник актера Юры Борисова попал в ДТП.