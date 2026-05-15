BYD подтвердил информацию о планах по покупке европейских автозаводов

Китайский автогигант BYD официально подтвердил, что ведет переговоры с концерном Stellantis и другими европейскими автокомпаниями о приобретении их простаивающих производственных мощностей. Об этом сообщает IT Home.

Ранее в СМИ появилась информация, что BYD обсуждает возможность покупки недозагруженных заводов в Европе. Представители BYD подтвердили эти данные, уточнив, что детали переговоров пока не разглашаются. До этого исполнительный вице-президент BYD Ли Ко заявила, что компания рассматривает варианты приобретения или аренды предприятий в Италии и других странах.

Это заявление прозвучало на фоне планов BYD по активной экспансии на европейском рынке. В ближайшие три года китайский производитель намерен выпустить серию моделей, разработанных специально для Европы. Первая из них — гибридный хетчбэк Dolphin G (европейская версия популярной модели) — будет представлен уже в следующем месяце.

