Эксперты оценили состояние автомобильного рынка России

Российский автомобильный рынок восстановился после падения в 2022 году. Теперь он колеблется то в большую сторону (как в конце 2025 года), то в меньшую (как в январе — феврале 2026 года). Об этом в ходе организованного «Ридусом» круглого стола сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Согласно его прогнозам, в целом рынок легковых автомобилей в 2026 году останется на прошлогоднем уровне — порядка 1,3 — 1,4 миллиона штук.

Директор по развитию онлайн-аукциона автомобилей MIGTORG Дарья Герасимова в свою очередь отметила, что на вторичном рынке в марте произошел прирост по отношению к 2025 году на 30%. По ее мнению, это обусловлено реализацией отложенного прошлогоднего спроса и стремлением дилеров выполнить планы продаж.

Эксперты полагают, что если сохранить курс рубля на текущем уровне, автомобильный рынок продемонстрирует дальнейший рост.

Обсудили и тему Ближнего Востока. Эксперт по автомобильному рынку Максим Железняк считает, что блокада Ормузского пролива, которая привела к резкому росту цен на энергоносители, повышает вероятность существенного увеличения доходов российского бюджета, что может положительным образом сказаться на отечественном авторынке.

Ранее аналитик заявил, что авторынок в России «реально проснулся».