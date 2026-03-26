Полуголый водитель отпинал пешехода после ДТП, и это попало на видео

В Башкирии на видео попало, как полуголый автомобилист отпинал человека после ДТП

В Башкирии полуголый водитель отпинал пешехода после того, как его сбил.Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«Судя по кадрам, перед аварией бедняга зачем-то бежал за белой машиной, которая летела по двору. Когда оказался на земле, из машины вышел водитель. Он две минуты таскал пострадавшего по асфальту, пока его не оттащили прохожие», – говорится в публикации.

Инцидент запечатлела уличная камера. О травмах, которые мог получить в момент инцидента пешеход, не сообщается.

