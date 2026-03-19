На воронежской трассе грузовику оторвало кабину в жестком ДТП

В Воронежской области грузовику вырвало кабину в ДТП с фурой

В Воронежской области грузовики попали в серьезную аварию. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

«Авария произошла на автодороге Лиски в начале седьмого вечера. На трассе столкнулись КамАЗ и фура Скания. От мощного лобового удара кабина одного из большегрузов буквально отлетела в сторону и превратилась в груду металла», – говорится в публикации.

По предварительной информации, на место ДТП экстренно прибыли спасатели. В результате произошедшего один человек пострадал. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

