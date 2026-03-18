Россиянам рассказали, что нужно проверить в автомобиле весной

СберАвто: после зимнего сезона нужно проверить диагностику машины
Григорий Сысоев/РИА Новости

В начале весеннего сезоны важно уделить техническому состоянию автомобиля особое внимание, поскольку на нем могут отразиться резкие перепады температур зимой, реагенты и поврежденное дорожное покрытие. Об этом в разговоре с RT предупредили специалисты пресс-службы «СберАвто».

По словам специалистов, в первую очередь необходимо вовремя сменить зимнюю резину на летнюю. Сделать это нужно сразу после того, как среднесуточная температура воздуха начнет стабильно превышать +5...+7 °C. При этом следует проверить состояние зимних шин, оценив их износ, наличие повреждений и давление в них. Только после этого рекомендуется убирать резину на хранение.

Эксперты подчеркнули, что попадание в ямы, скрытые под водой после зимы, могут повредить элементы подвески машины или нарушить развал-схождения. Если владелец замечает вибрации и посторонние звуки в своем автомобиле, а также чувствует, что при движении его тянет в сторону, следует провести диагностику.

«Зимой дороги обрабатывают реагентами, а их остатки могут задерживаться в колесных арках, на элементах подвески и днища. Поэтому весной рекомендуется тщательно вымыть автомобиль, включая скрытые полости и нижнюю часть кузова, что помогает снизить риск коррозии», — добавили специалисты.

Помимо этого, по их словам, весной в воздухе появляется большое количество пыльцы и пыли, загрязняющие воздушный фильтр автомобиля. В результате может ухудшиться работа двигателя и увеличиться расход топлива. Поэтому необходимо заранее заменить салонный фильтр.

