Почти 10 моделей китайских автобрендов сняли с продажи в России

В России с начала 2026 года сняли с продажи как минимум девять моделей китайских автомобилей. Об этом сообщило РИА Новости.

Речь идет об авто брендов Chery, Bestune, Baic, GAC и Jetour.

По информации агентства, с января по середину марта с сайтов официальных дистрибьюторов китайских марок в России пропали Chery Tiggo 4 и Tiggo 7 Pro Max, Bestune T77 и Т55, Baic X35 и X7, а также Jetour X50, X70 и GAC GS3.

В материале также отмечается, что, по данным «Автостата» и «Объединенной лизинговой ассоциации», за январь-февраль на рынок РФ поступили 16 новых моделей легковых автомобилей.

Причины ухода китайских машин с российского рынка в каждом конкретном случае разные, рассказал автоэксперт Петр Баканов. Он отметил, что в одних случаях речь идет о ребрендинге, в других — производители проводят обновление модельных линеек.

Важно также учитывать и экономический фактор — повышение цен, корректировка утилизационного сбора.

Ранее были названы 6 китайских машин, которые нельзя брать подержанными.

 
Что делать, если пропал интернет. Пошаговая инструкция от технических экспертов
© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

