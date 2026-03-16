Мужчины легкого поведения опоили россиянина в Паттайе и угнали мотоцикл

В Паттайе два трансгендера (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) украли у россиянина мотоцикл и телефон. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Тайское приключение обернулось <...> серьезными финансовыми потерями для 47-летнего Ивана Т. 8 марта на выходе из супермаркета мужчина познакомился с двумя трансгендерами, компания разговорилась, начали выпивать. В какой-то момент Иван переборщил и отключился», – говорится в публикации.

По данным канала, после того, как россиянин уснул, нарушители сняли с его шеи ключ от мотоцикла и угнали транспорт. На следующий день мужчина отправился в местную полицию. Сотрудники изучили записи с камеры, которые подтвердили причастность к угону новых знакомых россиянина, однако найти злоумышленников пока не удалось.

