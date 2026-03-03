Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Автомобили

Крупное ДТП парализовало движение на МКАД в Москве

На МКАД в Москве частично перекрыли движение из-за крупного ДТП с грузовиком
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В Москве на МКАД частично перекрыто движение из-за автомобильной аварии с грузовиком. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 20 км МКАД (в районе съезда №20) произошло ДТП с участием грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщает канал.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого в Алтайском крае Toyota столкнулась со школьным автобусом. Водители запечатлели последствия на видео. На кадрах видно, что на место аварии прибыли сотрудники экстренных служб. Пострадавших в аварии детей отпустили домой на амбулаторное наблюдение. По предварительным данным, виновником стал водитель иномарки, поскольку он выехал на встречную полосу движения.

Ранее в Москве пьяный водитель сбил девочку.

 
Теперь вы знаете
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!