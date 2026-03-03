Крупное ДТП парализовало движение на МКАД в Москве

На МКАД в Москве частично перекрыли движение из-за крупного ДТП с грузовиком

В Москве на МКАД частично перекрыто движение из-за автомобильной аварии с грузовиком. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 20 км МКАД (в районе съезда №20) произошло ДТП с участием грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщает канал.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

