В Москве с 13 декабря заработают новые выделенные полосы

ЦОДД: с 13 декабря в Москве заработают новые выделенные полосы по 9 адресам
Shutterstock

Новые выделенные полосы по 9 адресам в Москве начнут функционировать с 13 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Выделенные полосы заработают по 9 адресам: на улице Авиамоторная, в проезде Серебрякова, у Семеновской площади, на улице Генерала Сандалова, на Ботанической улице, на Кастанаевской улице, в Зеленограде на ул. Каменка, на улице Поляны, на улице Боровская.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки транспортного узла «Лухмановская» с одноименной станцией метро Некрасовской линии.

«Территория расположена в Косино-Ухтомском районе — вдоль МСД, рядом с пересечением улиц Красковская, Лухмановская и Дмитриевского», — говорится в сообщении.

Проект предполагает строительство спортивного комплекса и торгово-развлекательного центра. В ходе работ планируется реконструкция прилегающих дорог. Помимо этого, специалисты создадут дополнительные парковки для автомобилей и дополнительные остановки городского транспорта.

Мэр столицы отметил, что «Лухмановская» станет новым местом для приезжих автомобилистов, в том числе по трассе М-12 «Восток».

Ранее Собянин рассказал о планах развития общественного транспорта в Москве.

