Названы 10 самых надежных электрических кроссоверов

What Car перечислил 10 самых надежных электрических кроссоверов
Kia

Автомобильный портал What Car перечислил самые надежные подержанные кроссоверы. Для этого издание провело опрос среди автовладельцев. Машины оценивались по 100-балльной системе.

Так, самым надежным электрокаром на вторичном рынке стал Kia EV3. По итогам опроса выяснилось, что Kia EV3 — первая модель Kia со 100-процентным рейтингом надежности. Второе место занял выпускаемый с 2024 года Renault Scenic, надежность которого оценили в 97,5%. Замыкает «тройку» лидеров Tesla Model Y с рейтингом надежности 97,1%.

Далее следуют BMW iX3, Vauxhall Combo Life Electric, Volvo EC40, Kia Soul EV, Mercedes-Benz EQA, Hyundai Kona Electric и Kia E-Niro.

До этого What Car составил рейтинг самых дорогих в ремонте автомобилей.

Так, по данным издания, самой дорогой в обслуживании машиной стал седан BMW 3-series 2019 года выпуска. Владельцы таких машин в год в среднем тратят £421 (около 47,5 тыс. рублей) на их ремонт.

На втором месте Audi A1, выпускаемый с 2018 года. Средняя цена ремонта автомобиля в год составляет £218 (24,6 тыс. рублей).

Третье место занимает Audi A3 2013—2020 годов выпуска. На ремонт автомобиля владельцы тратят обычно £100 (11,3 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что продажи электромобилей взлетели на 57% в России.

