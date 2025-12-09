«Водитель выпал на асфальт»: гаишник, остановивший фуру на ходу, раскрыл все подробности

В Москве гаишник остановили фуру с водителем без сознания, который лежал на руле. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ. Новости» со ссылкой на сотрудника Госавтоинспекции Павла Сметанина.

«Подбежал к нему, открыл дверь машины. Водитель вытеснил меня из салона: выпал на меня и на асфальт. Со второй попытки у меня получилось залезть в автомобиль. Остановил машину, нажал педаль тормоза, заглушил мотор. Дальше уже попытались помочь человеку», — поделился Сметанин.

По словам правоохранителя, сначала он подумал, что водитель фуры иногородний, поэтому едет по встречной полосе. После попыток привлечь внимание Сметанин вышел под движущийся транспорт и увидел, что мужчина лежит на руле и без сознания. По данным канала, вместе с очевидцем произошедшего сотрудник ДПС попытался оказать водителю фуры помощь и привести его в чувства, но безрезультатно. Мужчина не подавал признаков жизни.

Инцидент произошел 7 декабря. Уличная камера запечатлела произошедшее.

Ранее в Москве курьер перевернулся в воздухе от удара полицейской машины.