На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Водитель выпал на асфальт»: гаишник, остановивший фуру на ходу, раскрыл все подробности

В Москве гаишник остановили фуру с водителем, лежавшим на руле
true
true
true
close
Telegram-канал РЕН ТВ|Новости

В Москве гаишник остановили фуру с водителем без сознания, который лежал на руле. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ. Новости» со ссылкой на сотрудника Госавтоинспекции Павла Сметанина.

«Подбежал к нему, открыл дверь машины. Водитель вытеснил меня из салона: выпал на меня и на асфальт. Со второй попытки у меня получилось залезть в автомобиль. Остановил машину, нажал педаль тормоза, заглушил мотор. Дальше уже попытались помочь человеку», — поделился Сметанин.

По словам правоохранителя, сначала он подумал, что водитель фуры иногородний, поэтому едет по встречной полосе. После попыток привлечь внимание Сметанин вышел под движущийся транспорт и увидел, что мужчина лежит на руле и без сознания. По данным канала, вместе с очевидцем произошедшего сотрудник ДПС попытался оказать водителю фуры помощь и привести его в чувства, но безрезультатно. Мужчина не подавал признаков жизни.

Инцидент произошел 7 декабря. Уличная камера запечатлела произошедшее.

Ранее в Москве курьер перевернулся в воздухе от удара полицейской машины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами