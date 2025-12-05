В России не планируют ужесточать требования к регистрации старых автомобилей

Госавтоинспекция России опровергла информацию об ужесточении требований к регистрации автомобилей с увеличенными сроками эксплуатации. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

«Опубликованная рядом СМИ информация о якобы планируемом введении норм, направленных на ограничение регистрации транспортных средств с увеличенными сроками эксплуатации, не соответствует действительности», - говорится в сообщении пресс-службы.

Там добавили, что перечень оснований для регистрации транспорта и ее прекращения установлен законодательством в сфере регистрации, в частности федеральным законом № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

До этого ТАСС со ссылкой на новую стратегию повышения безопасности дорожного движения в РФ сообщил, что российские власти рассмотрят вопрос о внедрении автоматизированного приема экзаменов на водительские права.

Согласно документу, повышение безопасности участников дорожного движения предусматривает совершенствование системы экзаменов на получение водительских прав, в том числе рассмотрение вопроса о внедрении автоматизированного формата их проведения.

В России сдача водительских экзаменов включает два этапа — теоретический и практический. Для наиболее распространенных категорий В, С и D от традиционной «площадки» отказались: практическую часть сразу проводят в условиях городского движения.

Ранее в России предложили лишать прав за незаконное использование знака «Инвалид».