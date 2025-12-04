Российский кроссовер Tenet T4 получил полный привод

В России начались продажи кроссовера Tenet T4 с полным приводом

Кроссовер Tenet T4, который выпускается на бывшем заводе Volkswagen под Калугой, получил полный привод. Об этом сообщает пресс-служба Tenet.

Отмечается, что самый дешевый полноприводный Tenet T4 представлен в комплектации Active стоимостью 2, 39 млн рублей. Более оснащенный вариант предлагается в исполнении Prime стоимостью 2,55 млн рублей.

Система полного привода Tenet T4 подключает заднюю ось по необходимости и передает на нее до половины крутящего момента в зависимости от покрытия. Предусмотрено шесть режимов движения. Под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л. с., работающий в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Длина кузова составляет 4320 мм, ширина — 1831 мм, а высота — 1652 мм. Колесная база — 2610 мм.

До этого бренд Omoda начал продажи в России обновленного кроссовера C5.

Обновленный Omoda C5 получил безрамочную решетку радиатора, более тонкие ходовые огни и новый бампер. Также изменился дизайн колесных дисков.

В переднеприводной версии кроссовер снабжен турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с., который работает в паре с вариатором. Полноприводному Omoda C5 полагается турбомотор 1.6 мощностью 150 л.с. с роботизированной семиступенчатой коробкой передач.

Ранее JAC начал продажи в России нового минивэна RF8.