В России рекордно снизились продажи новых автомобилей

Продажи новых автомобилей в России упали на 19%

В России на 19% снизились продажи новых автомобилей, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

«В январе-ноябре 2025 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России все еще отстают от показателей одиннадцати месяцев 2024 года (-19%) и составляют 1 225 103 автомобиля», — сообщает АЕБ.

Отмечается, что объем рынка в ноябре составил 132 137 штук, что сравнимо с ноябрем 2024 года.

До этого эксперты агентства «Автостат» определили 3-летние китайские модели, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 3 квартала 2025 года.

«Среди автомобилей из КНР лидирует кроссовер JAC S3 с 1,6-литровым двигателем и автоматической трансмиссией (АТ). Через три года после покупки (которая была совершена в 3 квартале 2022-го) индекс Residual value у этой модели составляет в среднем 82,4%» — сообщает агентство.

На втором месте находится кроссовер Changan CS35 (1,6 л; АТ), а на третьем — Bestune T77.

Ранее сообщалось, что россиян к 2035 году пересадят на отечественные автомобили.