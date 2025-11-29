В России рекордно выросли продажи новых автомобилей Lexus

В России в середине осени сильно выросли продажи новых автомобилей Toyota и Lexus. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«В октябре на российском рынке было зарегистрировано 4165 новых автомобилей Toyota. Это на 19% больше, чем в октябре прошлого года. Октябрьский рост реализации Lexus еще более впечатляющий (+47%). На учет встало 803 автомобиля Lexus, против 548 штук в октябре прошлого года», — заявил Целиков.

До этого эксперты агентства «Автостат» определили 3-летние китайские модели, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 3 квартала 2025 года.

«Среди автомобилей из КНР лидирует кроссовер JAC S3 с 1,6-литровым двигателем и автоматической трансмиссией (АТ). Через три года после покупки (которая была совершена в 3 квартале 2022-го) индекс Residual value у этой модели составляет в среднем 82,4%» — сообщает агентство.

На втором месте находится кроссовер Changan CS35 (1,6 л; АТ), а на третьем — Bestune T77.

