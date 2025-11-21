Госавтоинспекция объявила усиленный рейд на российских дорогах в выходные

Сотрудники российской Госавтоинспекции проводят массовые и сплошные проверки на дорогах страны 21–23 ноября. О готовящихся рейдах объявили региональные управления ведомства. Особое внимание будет уделено поиску нетрезвых водителей.

Автоинспекторы проведут профилактические мероприятия на дорогах Тверской, Кировской, Ульяновской, Самарской, Смоленской, Пензенской областей и других регионов страны.

Госавтоинспекция напомнила всем водителям о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения, в противном случае водитель рискует лишиться права управления сроком от полутора до двух лет и быть оштрафованным на 45 тысяч рублей.

До этого стало известно, что в России вступили в силу новые штрафы для водителей за нарушения ПДД.

Отмечается, что изменения были внесены ранее и начали действовать 18 июля. Так, за отказ остановиться по требованию инспектора ГИБДД водителю придется заплатить от семи до десяти тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года придется заплатить десять тысяч рублей, а также лишиться прав на четыре — шесть месяцев.

Водителям грузовых автомобилей также придется платить за нарушения больше. Владельцы грузовиков заплатят 600 тысяч рублей за проезд через автоматический пункт весогабаритного контроля с нарушениями и 150 тысяч рублей за превышение допустимых габаритов груза на 10 см.

Ранее россияне стали чаще «стучать» на нарушителей ПДД в полицию.