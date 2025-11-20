На видео попало, как уфимец подлетел в воздух в момент жесткого ДТП

В Уфе на видео сняли кульбит человека от удара автомобиля

В Уфе велосипедист выехал на встречную полосу и попал под колеса автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«Авария произошла на перекрестке улиц Краснодонская и Цюрупы. Как видно на записи с камер, молодой человек ехал по встречной полосе движения, а затем повернул налево. Оказавшись снова на «встречке», он столкнулся с легковушкой», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как в момент ДТП велосипедист подлетает в воздух, ударяется об крышу серой машины, переворачивается и падает на проезжую часть. В этот момент к пострадавшему подбегают прохожие и водитель. По словам очевидцев, уфимец сломал руку.

