Полиция Краснодара назвала причину огненного ДТП на Ростовском шоссе

Водитель BMW, который вечером 18 ноября врезался в автомобиль Volkswagen на Ростовском шоссе в Краснодаре, допустил неуправляемый занос. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Неустановленный водитель «БМВ», двигаясь со стороны ул. Солнечной в сторону ул. Зиповской, допустил неуправляемый занос транспорта после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Лада Гранта». Иномарка продолжила движение и столкнулась с легковым «Фольксваген», — сообщили в ведомстве.

После столкновения BMW и Volkswagen загорелись. Местные жители запечатлели последствия. На кадрах видно, как автомобили горят на проезжей части, при этом пламя охватило машины полностью. По словам автора видео, в результате ДТП образовался автомобильный затор, при этом машины продолжают взрываться, а люди кричат.

До этого в Санкт-Петербурге патрульный автомобиль врезался в легковую машину. ДТП произошло около метро «Адмиралтейская». На кадрах видно, что патрульная машина получила повреждения: у транспорта разбит капот и смят бампер, кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд пересмотрит приговор автоблогеру Wengallbi.