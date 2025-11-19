На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Импорт новых легковых автомобилей в Россию упал на 64%

Автостат: импорт новых легковых автомобилей в Россию сократился на 64%
true
true
true
close
Илья Наймушин/РИА Новости

Импорт новых легковых автомобилей в Россию сократился на 64%, сообщил в своем Telegram-канале глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«За 10 месяцев 2025 года в Россию ввезли 290 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 64% меньше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщил Целиков.

По его словам, падение импорта связано с сокращение объемов рынка, наличием больших прошлогодних стоков и увеличением объемов сборки на территории России.

До этого Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее россиянам назвали 22 проблемы, появляющиеся у машины к 200 тыс. км пробега.

