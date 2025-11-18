Дептранс вновь объявил о перекрытии движения на МКАД

В Москве на МКАД временно ограничили движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на проспекте Вернадского. Объезд через Мичуринский проспект; на съезде с ТТК на Ленинский проспект. Объезд через улицу Вавилова», — говорится в публикации.

По данным канала, проезд для машин также перекрыли на съезде с внутренней стороны МКАД на Киевское шоссе. В Дептрасне водителям посоветовали планировать свой маршрут заранее.

До этого в Москве автомобили разбились в массовом ДТП. По предварительным данным, в результате произошедшего пострадали три человека. На кадрах, размещенных в сети, видно, что в момент ДТП один из автомобилей опрокинулся и приземлился на бок, кроме того, несколько машин получили повреждения. На месте ДТП работали правоохранители. В результате произошедшей аварии движение транспорта затруднено. В Дептрансе посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

Ранее в Москве водитель автобуса устроил аварию из-за эпилепсии.