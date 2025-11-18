Массовая автомобильная авария заблоировала движение на юге Москвы

В Москве заблокировано движение на проспекте Андропова из-за массового ДТП

В Москве на проспекте Андропова произошло массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На проспекте Андропова (в районе д. 33) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщает канал.

Отмечается, что движение в районе аварии затруднено. Водителям посоветовали выбрать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого в Москве на СВХ автомобильная авария затруднила движение транспорта. На месте работали оперативные службы города. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка по ТТК или Русаковской набережной.

Ранее в Москве водитель автобуса устроил аварию из-за эпилепсии.