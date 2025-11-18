Видео: в Татарстане мусоровоз на скорости сбил студентку

В Татарстане на видео сняли, как мусоровоз на скорости влетел в студентку

В городе Альметьевске Республики Татарстан мусоровоз сбил девушку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Альметьевск».

«Это произошло рано утром у городского озера. Подробности пока неизвестны. По предположениям очевидцев, под колеса КамАЗа могла угодить студентка музыкального колледжа. О ее состоянии информации нет», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как большегруз сбивает человека возле остановки.

До этого в городе Одинцово Московской области 20-летний водитель Nissan сбил человека, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате произошедшего пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. На кадрах, размещенных в сети видно, что иномарка получила повреждения: у транспорта смят кузов, разбит капот, бампер и лобовое стекло. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении водителя, в настоящее время мужчина задержан.

Ранее на Камчатке на видео попало, как неуправляемые авто катились и врезались друг в друга.