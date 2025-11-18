На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Видео: в Татарстане мусоровоз на скорости сбил студентку

В Татарстане на видео сняли, как мусоровоз на скорости влетел в студентку
true
true
true

В городе Альметьевске Республики Татарстан мусоровоз сбил девушку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Альметьевск».

«Это произошло рано утром у городского озера. Подробности пока неизвестны. По предположениям очевидцев, под колеса КамАЗа могла угодить студентка музыкального колледжа. О ее состоянии информации нет», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как большегруз сбивает человека возле остановки.

До этого в городе Одинцово Московской области 20-летний водитель Nissan сбил человека, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате произошедшего пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. На кадрах, размещенных в сети видно, что иномарка получила повреждения: у транспорта смят кузов, разбит капот, бампер и лобовое стекло. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении водителя, в настоящее время мужчина задержан.

Ранее на Камчатке на видео попало, как неуправляемые авто катились и врезались друг в друга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами