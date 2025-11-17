На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы самые надежные автомобили Kia

TopSpeed перечислил 10 самых надежных автомобилей Kia
Jonathan Weiss/Shutterstock/FOTODOM

Портал TopSpeed составил рейтинг, в который вошли 10 самых надежных автомобилей Kia.

Возглавил список кроссовер Kia Soul 2025 модельного года. Его надежность оценивается в 88 баллов из 100 возможных. Второе место занимает городской кроссовер Kia Seltos с рейтингом надежности 86 баллов из 100. Замыкает «тройку» лидеров Kia K4 с тем же показателем надежности, что и Kia Seltos.

В топ-10 самых надежных автомобилей Kia также вошли Kia K5, Kia Telluride, Kia Sportage, Kia Carnival, Kia Sorento, Kia Niro и Kia EV9.

До этого были названы самые ненадежные автомобили Toyota. Спортивное купе GR Supra оказалось самым проблемным автомобилем японской марки за последние 20 лет. Часто проблемы возникают с системой помощи при торможении и натяжителем ремней безопасности.

Также Toyota bZ4X считается наименее надежной новой моделью марки. Самой частой проблемой, с которой сталкиваются владельцы, стало качество болтов ступицы.

Ранее были названы 10 дешевых спортивных автомобилей.

